KWB Sint-Martinus houdt rommelmarkt

De rommelmarkt heeft zowel een openlucht als overdekt gedeelte. Je kan de standhouders vinden in het centrum van Kontich, in de Magdalenastraat, de Magdalenazaal en de Duivenstraat, goed voor meer dan anderhalve kilometer aan kraampjes en standjes. Dranken en snacks worden voorzien in het KWB-lokaal in de Magdalenastraat.