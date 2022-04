Krijtlogo’s zetten jongerenpraatpunt What’s Up!? in de kijker

KontichSinds enkele dagen kan je op verschillende plaatsen in Kontich krijtlogo’s van What’s Up!? spotten. Het gaat om een initiatief van de gemeente om het jongerenpraatpunt meer in beeld te brengen.

De coronapandemie weegt op het mentaal welzijn van heel wat jongeren. Meer dan ooit hebben de jongeren dan ook nood aan een goede babbel. Bij What’s Up!? kunnen Kontichse jongeren tussen 12 en 24 jaar gratis en anoniem terecht voor die babbel, advies of persoonlijk gesprek. Dit kan elke woensdag tussen 13 en 16 uur in Vrijetijdshuis De Brouwerij. De kleurrijke logo’s in het straatbeeld moeten het initiatief extra in de verf zetten.

“Met middelen van de Vlaamse regering kunnen we extra acties ondernemen”, zegt schepen voor Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA). “De promo voor het jongerenpraatpunt is een eerste fase om mentaal welzijn bij jongeren in Kontich op de kaart te zetten. In het najaar volgt een tweede fase en organiseren we Café Support: een rondetafelgesprek met experten en middenveldorganisaties voor jeugdleiders, trainers en andere vrijwilligers die nu niet altijd een weg weten met vragen van jongeren.”

Momenteel loopt er ook een Instagramactie die jongeren moet aanzetten de Instagrampagina’s van de Kontichse jeugddienst en What’s Up!? te volgen. “Daarmee kunnen jongeren heel wat prijzen in de wacht slepen”, zegt schepen voor Jeugd Willem Wevers (N-VA). “Er zijn onder meer gratis donuts, tickets voor Schoolrock en zelfs draadloze earpods te winnen. Tegelijkertijd tonen we onze jeugd dat er voor een plekje is en er iemand is die naar hen wilt luisteren.”

Meer info over What’s Up!? is hier te vinden.