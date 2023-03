Kontichse bibliotheek organiseert opnieuw ‘Bibfandag’ met activiteiten voor jong en oud

Werkstraf voor tiener die dürüms voor zichzelf maakte tijdens inbraak in pitazaak

“Grijp deze kans met beide handen.” Dat is was de Mechelse rechter tegen een 18-jarige uit Lier zei nadat ze hem had veroordeeld tot een werkstraf van 180 uren. De tiener werd schuldig bevonden aan een inbraak in een pitazaak waarbij hij drie dürüms voor zichzelf klaarmaakte. “Ik leef op straat en had al een hele dag honger”, zei de tiener.