Kontichse begraafplaats krijgt overdekte afscheidsruimte

SINKSENFOOR Sinksen­foor trok dit jaar één miljoen (!) bezoekers aan: “Absolute recordedi­tie”

De bekendste foor van het land heeft dit jaar het hoogste aantal bezoekers aangetrokken sinds de verhuis naar Park Spoor Oost in 2015, toen de kermis 750.000 liefhebbers over de vloer kreeg. “Met cijfers boven een miljoen kunnen we van een recordeditie spreken.”

11 juli