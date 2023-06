Kontich viert tweede editie van Contich Vintage Fest

KIJK. Revolutio­nai­re robotarm met artifi­ciële intelligen­tie voor het eerst getest in Antwerpen

Alvorens de robotarm ‘Armeo Spring Pro' klaar is om ingezet te worden op patiënten, moest het vandaag eerst nog een test ondergaan. De eer was aan professor Steven Laureys, sinds kort aan de slag als hoofdneuroloog van TRAINM in Antwerpen. Het hoogtechnologisch revalidatiecentrum is het eerste in Europa die patiënten met deze revolutionaire robotarm zal behandelen.