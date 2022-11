Kontich verwelkomt deelfietsen van Donkey Republic

Lier Dansen tegen kinderar­moe­de op benefiet­fuif ‘Drink Pink’

Naar goede gewoonte vindt de eerste zaterdag van december een nieuwe editie van ‘Drink Pink’ plaats in Lier. Iedereen die houdt van muziek uit de jaren ‘70, ‘80 of ‘90 en een steentje wil bijdragen aan het goede doel, is op 3 december welkom in Jeugdhuis De Moeve. De opbrengst gaat dit jaar naar het Fonds Emma Deprince, dat zich inzet tegen de groeiende kinderarmoede in Lier.

15 november