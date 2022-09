Kontich trekt 6,5 miljoen euro uit voor klimaatactieplan: “Energiecrisis maakt dat investeringen quasi noodzakelijk zijn”

Al sinds 2021 werkt het gemeentebestuur aan de opmaak van een klimaatactieplan. Bedoeling is onder meer om 40 procent minder CO2 uit te stoten, de gemeente klimaatbestendiger te maken én iedereen te verzekeren van een goede toegang tot betaalbare en duurzame energie. Het uiteindelijke actieplan is een concrete leidraad geworden van meer dan 100 pagina’s.

Energiecrisis

“Het plan is opgebouwd rond zeven strategische pijlers waarbij we telkens een toekomstbeeld schetsen dat we gestalte gaven met concrete actiepunten”, zegt schepen van Milieu Karel Van Elshocht (Open Vld). “Dat moet ons toestaan om in onze gemeente op een redelijke termijn aanzienlijke stappen voorwaarts te zetten op vlak van energievoorziening, waterhuishouding, mobiliteit, patrimonium, duurzaam ondernemen, enzovoort.”

Voor de uitvoering van het klimaatactieplan wordt een budget voorzien van 6,5 miljoen euro. Schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld) is realistisch: “Een plan van dergelijke omvang kan onmogelijk uitgevoerd worden op één legislatuur tijd. Maar toch is het absoluut nodig om de actiepunten zo snel als mogelijk te realiseren. Dat is ook de reden waarom we als gemeentebestuur hebben beslist om voor de uitvoering van het klimaatactieplan een lening aan te gaan indien de financiële toestand van de gemeente dit zou vereisen. Als je kijkt naar de huidige energiecrisis, is het quasi noodzakelijk dat we deze investeringen doen om het exploitatiebudget van onze gemeente beheersbaar te houden.”

Verledding

De afgelopen jaren zijn er al heel wat energiebesparende maatregelen genomen. De grootste investeringen op dat gebied gebeurden in het eigen patrimonium, waar de renovatie van het gemeentehuis zorgde voor 40 procent minder energieverbruik. Verder werd het dak van de sporthal geïsoleerd en werden er ledverlichting en zonnepanelen geplaatst. Ook de voetbalvelden van VDP Sport, VK Kontich en de Veteranen van Waarloos werden reeds van ledverlichting voorzien. Binnenkort wordt ook de verlichting van het kunstgrasveld aan Sporthal De Nachtegaal verled.

“We hebben intussen ook conditiestaatmetingen en energieaudits laten uitvoeren van de gebouwen in ons patrimonium”, zegt schepen van Patrimonium Cindy Vanbaeden (N-VA). “Daardoor hebben we nu zowel op korte als op lange termijn een mooi overzicht om budgettaire inschattingen te kunnen maken. Het is belangrijk om correct en objectief te kunnen inschatten of verder onderhoud rendabel is of we beter inzetten op grotere investeringen.”

