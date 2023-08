Kontich opent extra studeerplaatsen

UPDATE Ongeval op Ring richting Gent ter hoogte van Kennedytun­nel zorgt voor fileleed rond Antwerpen

Op de Antwerpse Ring richting Gent is dinsdagochtend een ongeval gebeurd ter hoogte van de Kennedytunnel. De rechterrijstrook was er een tijdlang versperd, maar de rijbaan is ondertussen weer vrijgemaakt. De files zijn wel nog niet opgelost.