Kontich maakt zich op voor grote lenteschoonmaak

Kontich Bezorgd­heid over plannen voor nieuwe feestzaal aan Meylweg: “Twee feestzalen naast elkaar, wie heeft daar nood aan?”

Oppositiepartij CD&V maakt zich zorgen over de plannen voor een nieuwe feestzaal aan de Meylweg. Volgens fractieleider Marc Van den Brande zou de accommodatie de reeds aanwezige verkeersoverlast verder in de hand werken. Omdat het openbaar onderzoek volop lopende is, wil het gemeentebestuur niet uitgebreid op het dossier ingaan. “Maar het verkeer zal in de Meylweg altijd een probleem blijven”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Karl Van Elshocht (Open Vld).

27 april