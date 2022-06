Kontich krijgt label van ‘Bijenvriendelijke gemeente’

“Onder impuls van onze groendienst en bijenambassadeur Freddy Hordies neemt onze gemeente heel wat initiatieven om zich ‘Bijenvriendelijke Gemeente’ te kunnen noemen”, zegt schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld). “Zo zaaien we de openbare borders en bermen in met bij- en vlindervriendelijke planten, vermijden we het gebruik van pesticiden en maaien we minder vaak en gefaseerd, wat zorgt voor meer diversiteit. Ook door pas te snoeien na het bloeien, steken we bijtjes een hart onder de riem. Ten slotte hebben we ook bijenhotels die de nodige beschutting bieden. De komende jaren zetten we onze inspanningen zeker nog verder.”