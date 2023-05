Kontich hinkt achterop qua sociale woningen: “Gebrek aan politieke wil?”

Sportraad huldigt biljartkam­pi­oe­nen

Vorige week vond in het Volkshuis in Terhagen de individuele finale plaats van het Rumstse biljarttornooi 2022-2023. In die competitie hebben meer dan twintig spelers het maandenlang tegen elkaar opgenomen. Na de finale werden de negen laureaten door de Rumstse sportraad in de bloemetjes gezet.