Kontich halveert aantal opvangplaatsen, tot frustratie van oppositie: “Men gaat tekeer tegen de meest kwetsbaren”

Kruispun­ten in Van Breestraat vlakbij Antwerps Stadspark dit najaar conflict­vrij

Het Antwerpse stadsbestuur wil in de buurt van het Stadspark conflicten tussen afslaand gemotoriseerd verkeer en fietsers en voetgangers wegwerken. Daarom is beslist in de Van Breestraat aan de kruispunten met de Van Eycklei en de Lange Leemstraat een nieuwe verkeerslichtenregeling in te voeren. De aannemer start in de loop van september.