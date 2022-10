Konsinjoorkes kruipen na zeven jaar weer op het podium voor reünieconcert: “Het blééf maar kriebelen”

Sinds ze in 1959 werden opgericht in het Sint-Jozefinstituut, hebben de Konsinjoorkes heel wat Kontichnaren weten te begeesteren. Onder meer Jo Hens, Ann Van den Broeck, Hans en Hannelore Primusz en de betreurde Yasmine hebben er hun eerste stapjes gezet als zanger. In 2015 viel het doek over het bekende kinder- en jeugdkoor, maar nu blijkt dat het geen definitief afscheid is geweest. Een zestigtal oud-leden kruipt zaterdag opnieuw op het podium voor een nostalgieconcert.

450 adressen

Trees Rohde (65), die van 1979 tot 2015 dirigente was van het koor, is ook opnieuw van de partij. “De plannen voor de reünie zijn eigenlijk heel toevallig ontstaan. In 2019 ben ik met een aantal oud-Konsinjoorkes aan de praat geraakt op een huiskamerconcert. Daar bleek dat we toch nog goesting hadden om nog eens op het podium te kruipen. Je moet weten, toen ik in 2015 ben gestopt bij de Konsinjoorkes, was dat vooral omdat ik de wekelijkse verplichting beu was. Maar het is bij mij wel blijven kriebelen om op een podium te staan. Er is nu eenmaal niet veel wat ik liever doe dan dat”, knipoogt Trees.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Uit de archieven van de Konsinjoorkes: het koor bij een optreden in het midden van de jaren '80, met dirigente Trees Rohde uiterst rechts. © rv

Trees en co probeerden zoveel mogelijk andere oud-Konsinjoorkes bij het concert te betrekken. “Ik had het geluk dat ik veel adressen van oud-leden heb bewaard”, zegt ze. “Daarnaast hebben we een beroep gedaan op het Sint-Jozefinstituut en op de sociale media. Uiteindelijk hebben we zo’n 450 mensen weten terug te vinden, van wie er in eerste instantie zo’n 85 lieten weten mee te willen doen. Jammer genoeg hebben we door corona even stilgelegen en zijn er in die tijd nog een aantal mensen afgehaakt, waardoor we nu met een zestigtal zijn.”

In het Hongaars

Voor het programma van zaterdag putten de Konsijoorkes uit hun repertoire van de laatste veertig jaar. “Je mag je verwachten aan heel wat koornummers, zowel Nederlands- als anderstalig. We zijn met de Konsinjoorkens heel wat op concertreizen gegaan, onder meer naar Portugal en naar Oost-Europa. We hadden dan altijd de gewoonte om één lied te leren van dat land waar we naartoe gingen. Dus je moet niet verrast zijn als je zaterdagavond plots een Hongaars of een Tsjechisch volkslied hoort passeren”, lacht Trees.

“Of dit een nieuw begin kan zijn voor de Konsinjoorkes? Ik denk dat de kans klein is dat het bij één reünieconcert zal blijven. Er wordt nu al gesproken om volgend jaar een kerstconcert te geven. Wie weet wat er nog allemaal zal volgen?”

Het concert van de Konsinjoorkes vindt plaats zaterdag om 20 uur in de Sint-Martinuskerk. Er zijn nog altijd tickets verkrijgbaar via deze webshop.

Volledig scherm De Konsinjoorkes tijdens een weekend in Bredene, ter voorbereiding op het concert. Trees Rohde is de vijfde rechtopstaande persoon van rechts. © rv

Volledig scherm Trees Rohde, dirigente van de Konsinjoorkes, kijkt al uit naar het optreden van zaterdag. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Trees Rohde, dirigente van de Konsinjoorkes, kijkt al uit naar het optreden van zaterdag. © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.