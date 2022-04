Komt de volgende Harry Potter uit Kontich? Kinderen van De Vakantiefabriek studeren af als tovenaar

KontichDe tovenaarsschool Magia heeft zijn eerste alumini afgeleverd. Zestien kinderen tussen 6 en 12 jaar hebben zich vijf dagen lang laten onderdompelen in de wereld van magische drankjes en spreuken. Vrijdag kregen ze hun diploma en traden ze definitief in de voetsporen van Harry Potter.

Voor de kinderen van de tovenaarsschool Magia was de eerste week van de paasvakantie er eentje om niet snel meer te vergeten. Van maandag tot vrijdag waanden ze zich in Zweinstein en maakten ze kennis met allerlei mysterieuze brouwsels, vreemde spreuken en magische krachten. Op de slotdag mochten de jonge Harry Potters in spe hun eigen toverkracht testen. Dat deden ze zo overtuigend dat ze allemaal probleemloos hun diploma behaalden.

De tovenaarsschool is een initiatief van de Vakantiefabriek, waarmee Kontichnaars Leen Van der Roost (36) en Jo Hermans (38) originele vakantiekampen inrichten voor kinderen. “We zijn twee jaar geleden in Kontich komen wonen en hebben een woning gekocht in de Mechelsesteenweg. Daarbij hoort ook een aangrenzend gebouw waar vroeger de vzw De Kikkers zat. Dat geeft ons de mogelijkheid om hier verschillende activiteiten in te richten”, zegt Leen.

Culturele hotspot

Daarbij denkt het koppel dus in eerste instantie aan vakantiekampen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. “We hebben zelf drie dochters van 3, 7 en 10 jaar. Als we voor hen op zoek gaan naar een kamp, zien we dat het aanbod vooral sportgerelateerd is. Met de Vakantiefabriek willen we ons daarvan onderscheiden en meer creatieve kampen organiseren die de fantasie van de kinderen prikkelen. Zo hebben we voor deze zomer ook nog een DIY- en wetenschapskamp in petto.”

Buiten de vakantieperiodes krijgt De Fabriek, zoals Jo en Leen de locatie hebben gedoopt, een andere invulling. “We zijn zelf muzikant en kunnen ze gebruiken als repetitielokaal. Maar we stellen de ruimte ook ter beschikking van andere muzikanten voor repetities of optredens. Binnenkort is er ook iemand die hier yogalessen zal komen geven. Op die manier willen we van De Fabriek een bescheiden culturele hotspot maken.”

Meer info over de vakantiekampen is hier te vinden.