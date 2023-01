Kerstbomen worden opgehaald op 9 januari

Antwerpen Cocaïne steekt tussen de tomatenpu­ree

Op dinsdag 3 januari 2023 hebben de douanediensten van Antwerpen op Linkeroever in totaal 1.250 kg cocaïne in beslag genomen. De verdovende middelen werden aangetroffen in een container met tomatenpuree. De drugs zijn intussen vernietigd.

