Kermis, koers en live muziek: gemeente maakt zich op voor Kontich Feest!

Wissel bij CD&V-frac­tie gemeente­raad: Thomas Van Gorp neemt plaats Ann De Cleyn definitief in

De CD&V-fractie in de Edegemse gemeenteraad voerde onlangs een wissel door. Thomas Van Gorp (33) neemt de plaats in van Ann De Cleyn (57). De Cleyn liet zich om gezondheidsredenen in de voorbije maanden al vervangen door Van Gorp, maar die wissel wordt nu dus definitief.