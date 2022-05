Kerkhof deels gesloten wegens ontgravingen

Brons voor tweede­jaars van het Sint-Jozefinsti­tuut voor de weten­schaps­wed­strijd Artcadia in Eindhoven

Met hun project ‘zeewierboerderij’ behaalden de tweedejaars van het Sint-Jozefinstituut brons voor de wetenschapswedstrijd Artcadia. In deze wedstrijd werden leerlingen uit België en Nederland uitgedaagd om oplossingen te vinden voor problemen die zich mogelijk stellen in een toekomstige stad in 2080.

25 april