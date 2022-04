Katelijn (33) uit Kontich onderneemt een trektocht van 430 km om onderzoek naar Parkinson te steunen

De 33-jarige Katelijn Van Oosterwijck uit Kontich is zich stevig aan het voorbereiden om op 15 mei het kanaal over te steken. Op 16 mei begint ze aan een trektocht van 430 km, waarvan de bijeengetelde hoogtemeters meer dan de Mount Everest bedragen. Ze heeft de handen in elkaar geslagen met Move for Parkinson en de UZA Foundation. Parkinson is een neurologische aandoening waar ook haar vader mee te kampen heeft.

Het is een traject dat gekend is als de ‘Pennine Way’ in het Verenigd Koninkrijk, dat beschouwd wordt als de zwaarste ‘National Trail’ die er daar te vinden is.

“Al die stapjes ga ik inzetten voor het goede doel: onderzoek naar Parkinson. Samen met Move for Parkinson en de UZA Foundation ga ik mijn verhaal brengen via een platformwebsite van de UZA Foundation. Hierop kunnen mensen alles lezen en – indien ze dit willen – doneren”, geeft Katelijn aan.

Elke cent die gedoneerd wordt, gaat naar onderzoek voor Parkison

Waarom Parkinson, Katelijn? “Mijn vader heeft deze ziekte, hij volgt behandeling in het UZA. Omdat een neurologische ziekte niet altijd zo zichtbaar en tastbaar is, heerst nog altijd heel wat onwetendheid rond en moeten er nog vele stappen worden gezet. Ik zet nu letterlijk deze stappen om de boodschap te geven dat net als voor een gezonde mens, bewegen voor mensen met Parkinson of een andere neurologische aandoening belangrijk is. Ik wil in eerste instantie de ziekte bespreekbaar maken en personen met Parkinson aantonen dat ze niet alleen staan. Elke cent die mensen doneren zal ook actief gaan naar onderzoek hier in het UZA en dus niet naar bijvoorbeeld een passief fonds in het buitenland.”

Katelijn werkt als stafmedewerker bij Agentschap Wegen & Verkeer van de Vlaamse overheid. Maar ze is steeds actief en avontuurlijk geweest. ”Het is wel de eerste maal dat ik een ‘long distance hike’ ga doen. Ik heb al wel korte wandeltrektochten ondernomen, zowel in België als in het buitenland. Het ging dan om drie à vier dagen. De beklimming van de Rinjani-vulkaan in Indonesië is er één van. Maar deze onderneming is voor mij een uitdaging om zo’n lange afstand in drie weken te doen. Ik wil immers in mijn thuishaven Kontich landen op 6 juni”, hoopt Katelijn.

“Mensen kunnen doneren via het actieplatform, daar staat een knopje ‘steunen’. Elke cent gaat integraal naar actief onderzoek hier in het UZA.

De link naar het actieplatform werd officieel gelanceerd op 11 april, Wereld Parkinson dag. Hij is rechtstreeks bereikbaar via: https://kominactie.uzafoundation.be/nl-NL/project/moving-mountains-for-parkinson-katelijn-wandelt-de-pennine-way?tab=overview.