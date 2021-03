“Kameraadschap was voor Guy het allerbelangrijkste.” Brandweer van Kontich en Boom rouwen om overlijden van 40-jarige sergeant

Leerlingen VTI Kontich doen onderzoek naar hitte­stress in zomer 2020 aan de hand van zelfge­bouwd weerstati­on

30 maart Met een weerstation in de tuin van het heemmuseum hebben de leerlingen van 6IW van VTI Kontich onderzoek gedaan naar hittestress. Ze vergeleken hun resultaten met die van een weerstation in een weiland in Heist-op-den Berg. “Het was een heel leerrijke ervaring”, klinkt het bij de leerlingen.