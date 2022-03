Infoavond voor Kontichnaren die noodopvang willen aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

BASKETBAL TOP DIVISION ONE Guco Lier en Oxaco winnen, Gembo en Insurea Kontich gaan de boot in

In Top Division One gaat de strijd onverminderd voort. Nu geweten is dat de play-offs doorgaan (eerste acht), wordt de competitie er alleen maar interessanter op. Guco Lier deed in die optiek een goede zaak, want het won de derby tegen Gembo.

6 maart