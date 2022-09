Huizen duurder geworden in Kontich, maar appartementen goedkoper

Kontich Dak Dansa­teljee bezwijkt onder waterover­last

Een deel van het dak van het op de Meylweg is donderdag rond 21 uur bezweken door wateroverlast. Een drama voor de organisatie, die het nieuwe complex pas in 2018 in gebruik nam. Gelukkig waren er geen trainingen meer bezig en raakte niemand gewond.

9 september