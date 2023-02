Heraanleg Koningin Astridlaan gaat nieuwe fase in: tijdelijke hinder in Ooststatiestraat

Karolina (33) en Agata (30) openen Poolse bistro Red Spoon in Lier: “Mensen komen al aan de deur vragen wanneer we open gaan”

Het was haar droom sinds ze 18 jaar oud was om een eigen restaurant te openen en nu komt deze eindelijk uit voor de Poolse Karolina Kalazka (33). Samen met haar verloofde Agata Borczyk (30) en de chef van dienst Oskar Sikorski (27) openen ze binnenkort de Red Spoon Bistro. In het voormalige Casa Delicias zullen ze spoedig de Poolse keuken aan de Lierenaars serveren: “We wachten nog op de laatste vergunningen en dan kunnen we eindelijk open gaan.”