Heemkundige Kring pakt uit met speciale en opmerkelijke editie Reineringen: eeuwelingen uit Kontich-Kazerne worden in de kijker geplaatst

De laatste editie van Reineringen van de Kon. Kring voor Heemkunde Kontich is zo goed als volledig gewijd aan de inwoners van Kontich-Kazerne, die minstens honderd jaar werden. Niet alleen met foto’s, maar ook met een verslag over hun levensloop, vanaf hun jeugdjaren.

In deze editie wijzen de redacteurs Paul Wyckmans, Erwin Van de Velde, Frank Hellemans en Paul Catteeuw erop dat Kontich-Kazerne niet zomaar een wijk is, maar een eigen entiteit heeft met een eigen ziel en een eigen motoriek. Marieke Wuyts die op 5 maart jl honderd werd en Maria ‘Mathil’ Jennis die op 24 juli 2022 de honderd hopelijk bereikt, zijn twee kranige dames. Ilse van Weert, die het reilen en zeilen van Kontich-Kazerne op haar duimpje kent, is ze gaan opzoeken en heeft een indrukwekkend interview kunnen afnemen. Je kan je abonneren op Reineringen: een abonnement, inclusief lidmaatschap ‘Vrienden van het museum’ kost 20 euro te betalen op rekeningnummer IBAN: BE77 4155 0442 2142, BIC: KREDBEBB, met de vermelding van uw naam, adres en ‘Reineringen’. Een los nummer kost 5 euro. Dit kan je onder meer verkrijgen in ‘t Bazarke Kapelstraat 13-15 2550 Kontich-Kazerne. Of via heemkunde.kontich@gmail.com Meer info op www.museumkontich.be