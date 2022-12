Halfuur file op E19 richting Brussel door ongeval in Kontich: rechterrijstrook versperd

Antwerpen Monument op het Zuid eert verloren huisdieren: “Tsjoko de papegaai bleek gewoon op 2dehands.be te staan”

“Hebt u mijn hondje gevonden? Ze is al 13 jaar mijn vriendinnetje.” Het is één van de vele spraakmakende citaten op het nieuwe monument aan de gevel van Buurthuis Unik aan de Fransenplaats. De affiches van verloren huisdieren intrigeren bezieler Maarten Inghels - ex-stadsdichter en schrijver van het boek van meesteroplichter Piet Van Haut- die hij 14 jaar geleden begon te verzamelen: “Moby Dick was onderweg naar zijn oude huis in Nederland toen hij na tien dagen werd teruggevonden.”

