Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kontich vandaag

Tomorrow­land Academy stoomt jongeren van 8 tot 16 jaar klaar voor dj-carrière: “Ik heb zelfs al een artiesten­naam”

Voor meer dan veertig jongeren tussen 8 en 16 jaar is Tomorrowland al een klein beetje van start gegaan. Zij begonnen maandag aan een nieuwe dj-bootcamp van de ‘Tomorrowland Academy’ in zaal Den Oven in Boom. Vier dagen lang krijgen zij ‘tips en tricks’ van ervaren dj’s en werken ze aan een eigen set die ze over enkele weken zelf mogen brengen. Wij gingen kijken en luisteren of we de Martin Garrix of Charlotte de Witte van de toekomst al konden spotten.