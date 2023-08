Tiany (18) doet een gooi naar kroontje van Miss Fashion: “Met de steun van mijn vriend”

Het hele missgebeuren mag dan nieuw zijn voor haar, Tiany Van Onckelen (18) staat toch maar mooi in de finale van Miss Fashion. Een droom die ze al langer koesterde, maar die allerminst vanzelfsprekend was. “Ik heb me lang onzeker gevoeld over mezelf. Maar als je een mooie kans krijgt, moet je ze grijpen.”