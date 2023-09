Nazareth­bos weer open na aanval door Europese hoornaars

Afgelopen weekend werd een groep wandelaars aangevallen door Europese hoornaars tijdens een georganiseerde wandeling in de Nazarethdreef in Lier. Het gebied werd afgesloten om de nodige maatregelen te treffen. Ondertussen is het Nazarethbos weer open.