Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kontich vandaag

Cameraman kan leven redden van bejaarde dame op caféterras: “Dit bewijst nog maar eens hoe belangrijk een EHBO-cur­sus is”

Een hoogbejaarde dame die vanmiddag aan de wekelijkse markt in Kontich geen teken van leven meer gaf, is gereanimeerd door cameraman Stijn De Smet (36). Hij was met een ploeg van VTM-nieuws in de buurt aan het werk. “Omstaanders stonden hulpeloos toe te kijken”, zegt Stijn.