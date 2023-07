Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kontich vandaag

Jongeman (20) veroor­deeld voor geweld tegen zus: Taissir B. krijgt contactver­bod voor eigen familie

Taissir B. is vrijdagochtend veroordeeld voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn 17-jarige zus. Dit is niet de eerste keer dat hij is gearresteerd voor druggerelateerde misdrijven en het negeren van bevelen van de procureur des konings. Eerder kreeg hij een gevangenisstraf met probatie-uitstel en een geldboete, maar sinds 23 februari 2023 zit hij in voorlopige hechtenis. De moeder smeekte huilend aan de rechter om het contactverbod op te heffen: “Ik geloof dat Taissir een goede toekomst tegemoet kan gaan.”