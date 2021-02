Gemeenten politiezone Hekla willen lichte snelheidsovertredingen via GAS-boetes innen: “Maar er zijn nog hiaten in de wetgeving”

Snelheidsovertredingen worden momenteel in Vlaanderen vastgesteld door de politie. De geïnde bedragen komen in het verkeersboetefonds. De gemeenten/politiezones krijgen wel een bedrag uit dat fonds, maar dat staat niet altijd in verhouding met aantal boetes. Het vrij nieuwe Vlaams decreet, GAS5, geeft de gemeenten nu de mogelijkheid om zélf boetes te innen maar dan via een GAS-boete. Daarvoor moet ook het eigen politiereglement aangepast worden. Het gaat wel om boetes met een maximum van 20 kilometer per uur te snel en enkel in zones 30 en 50. Enkel camera’s van de lokale politie/gemeente mogen er voor gebruikt worden en niet die van het Vlaams Gewest.

Quote Door dit systeem hopen we nog meer mensen te overtuigen zich aan de snelheid te houden. Burgemeester van Kontich Bart Seldeslachts (N-VA)

Allerlei soorten camera’s

De gemeenten Aartselaar, Kontich, Edegem, Hove en Lint zijn in elk geval felle voorstander en willen het systeem nog liefst dit jaar invoeren. “Wij hebben een concrete blauwdruk klaarliggen om bijvoorbeeld al meteen met een trajectcontrole in Aartselaar en Kontich te starten”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) van Kontich. “Trajectcontrole is wel maar een mogelijkheid: het kunnen ook mobiele flitscamera’s zijn om nog efficiënter te kunnen controleren met als enige doel: verkeersveiligheid. Door dit systeem hopen we nog meer mensen te overtuigen zich aan de snelheid te houden. De vaststellingen zullen altijd door de politie gebeuren, maar de verwerking gebeurt dan door de sanctionerend ambtenaar. De boetes zullen beginnen bij 53 euro, maar het bedrag zal afhangen van de hoogte van de overtreding.” Partij- en ambtsgenoot Koen Metsu van Edegem beaamt de visie. “We zijn nu volop aan het kijken waar we best welke camera’s zouden plaatsen”, aldus Metsu.

Quote Er zijn op dit moment immers nog een aantal zaken die zouden kunnen zorgen voor een ongelijke behande­ling tussen het nieuwe GAS5-reglement en de verkeers­wet. Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich

Kanttekening

Maar de vijf gemeenten maken zelf nog wel een kanttekening bij het hele nieuwe systeem. “We hebben nog een aantal wettelijke en concrete bezwaren die eerst opgelost zullen moeten worden”, zegt Seldeslachts. “Collega en federaal parlementslid Sophie Dewit (N-VA) gaat dat nog aankaarten bij de minsisters van Justitie en Mobiliteit. Er zijn op dit moment immers nog een aantal zaken die zouden kunnen zorgen voor een ongelijke behandeling tussen het nieuwe GAS5-reglement en de verkeerswet. Zo zouden recidivisten niet geïdentificeerd kunnen worden en dat is geen goede zaak. De beroepsprocedure in GAS5 is te kort waardoor een beroepsprocedure nooit binnen de wettelijke termijn kan afgehandeld worden en dat zou een soort van straffeloosheid teweeg kunnen brengen. Denk maar aan personen die met een leasewagen rijden of bestuurders die niet met een eigen wagen hebben gereden.”

Buitenlanders

Ook voor wagens met een buitenlandse nummerplaat zou er een probleem kunnen opduiken. “Als ze de boete niet betalen, zouden we een procedure kunnen opstarten maar dan gaat de boete naar het land van herkomst”, zegt Seldeslachts. “Wij zouden dus wel alle kosten voor de deurwaarden moeten dragen, maar inkomsten van de boete zien we dan niet. Het is pas als al deze procedures zijn uitgeklaard, dat we echt kunnen opstarten. Maar we weten dat leveranciers binnen de zes maanden de camera’s kunnen leveren. Ook de digitale workflow is volledig uitgetekend. Binnen die periode moeten we er ook voor kunnen zorgen om extra personeel aan te werven. In die periode kunnen we ook ons uniform politiereglement aanpassen. Dat doen we nu nog niet, want als we dat nu al doen dan kunnen zo’n overtredingen alleen nog via het GAS5-reglement beboet worden en als dat niet op punt staat dreigt opnieuw straffeloosheid.”