Gemeente doet warme oproep om huisgerief te schenken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Kontich Knallend festival van basis­school De Schans lokt meer dan 1.000 bezoekers

Vergeet even Pukkelpop, Tomorrowland of Rock Werchter: in basisschool De Schans in Kontich organiseerden ze zaterdag hun eigen festival. Met ruim 1.000 bezoekers en 400 kinderen die uit de bol gingen, was ‘Knalschans’ een flinke voltreffer.

15 mei