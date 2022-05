Garagebox brandt uit aan Stationsplein Kontich

Rumst De Vaeren legt bewoners extra in de watten tijdens ‘Positive Care Day’

De bewoners van woonzorgcentrum De Vaeren in Rumst werden vrijdag eens extra in de watten gelegd naar aanleiding van ‘Positive Care Day’. “In een woonzorgcentrum kan het leven ook best aangenaam zijn, en dat willen we graag tonen.”

13 mei