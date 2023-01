Fuif voor vrijgezellen komt dit weekend naar Kontich

Deurne Nieuwe zoekactie in apparte­ments­ge­bouw waar romp in koffer werd gevonden

De politie is opnieuw een zoekactie gestart in een appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne. In het flatgebouw werd afgelopen vrijdag een romp in een koffer gevonden. De feiten speelden zich af in de kelder van het gebouw, maar de speurders willen nu ook de plaats van de moord achterhalen.

13:28