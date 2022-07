Fitnesscentrum gaat workouts geven in plaatselijke zomerbars

Wie aan de conditie wil werken, moet daarvoor deze zomer niet noodzakelijk naar de fitness. David Lloyd Antwerp gaat zelf ‘on tour’ en trekt de komende weken langs een aantal zomerbars in de Zuidrand van Antwerpen. De sport- en wellnessclub uit Edegem trakteert de bezoekers daar op energieke bootcamps en yoga-initiaties voor alle leeftijden. De tournee werd vrijdagavond afgetrapt in BarBaar in Kontich. Dat gebeurde met een bootcamp met de focus op intensiteit, conditie en kracht.

Zomermoeheid

De bootcamps worden binnenkort al zeker nog eens overgedaan in Kaffée Allée aan Fort 5 in Edegem en Bar Bos in het Meihof in Edegem. “We hopen dit aan zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk plaatsen aan te bieden”, vertelt Sigal Rabinovitz van David Lloyd Antwerp. “Door de vele zomerse activiteiten en de vakanties durft de frequentie qua sporten al wel eens afnemen. Daardoor bestaat de kans dat er sneller een soort zomermoeheid optreedt. Daarom trekken we nu naar de mensen toe om zo de balans weer te herstellen. Bekijk het als een motivatie om in deze periode toch wat tijd te reserveren om te bewegen of om de geest en ziel even tot rust te brengen. Toegankelijkheid staat voorop. Iedereen mag meedoen. Gegarandeerd dat het aperomomentje nadien eens zo goed zal smaken.” (lacht)