Fietsersbond gaat opnieuw op Orgelfietstocht

Mooie ligweide tussen Loodswezen en Noorderter­ras geopend: “Kom gezellig zonnen, maar hou het netjes”

Ideaal moment nu de zon dagelijks overuren maakt: naast het Loodswezen opende de stad woensdag een ligweide. Die is best groot, zo’n 4.500 vierkante meter, maar ook tijdelijk: in de lente van 2024 start de definitieve heraanleg van de Scheldekaaien op die plek. Zodra die klus is geklaard, wordt de zone opnieuw vergroend.