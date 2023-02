Fastned opent nieuw snellaadstation aan carpoolparking aan E19

Antwerpen “Portiers Moose Bar sloegen mij een gebroken neus”: broers dienen klacht in na vechtpar­tij

Een avond plezier maken in de Moose Bar is voor de broers Jeroen en Robbe in het ziekenhuis geëindigd. De portiers zetten hen naar eigen zeggen zo brutaal aan de deur dat Jeroen er een gebroken neus aan overhield. Ook Robbe deelde in de klappen. Volgens Moose Bar hebben de portiers enkel twee vechtende groepen uit elkaar gehaald.

16:29