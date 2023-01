Ex-schepen Veerle Van Dyck (Sander) neemt afscheid van gemeenteraad

Veerle Van Dyck kan terugblikken op tien jaar engagement in de lokale politiek. Zij behaalde in 2013, na haar eerste deelname aan de gemeenteverkiezingen, meteen een zitje als schepen van Cultuur, Personeel en Organisatie. In die hoedanigheid heeft ze zes jaar lang bergen werk verzet. Zo zorgde zij mee voor de versteviging en modernisering van de gemeentelijke organisatie en stond ze mee aan de basis van de renovatie van het Altenalandhuis.

“We danken Veerle voor haar inzet”, zegt fractieleider Joost Fillet van Dorpslijst Sander. “Ze heeft tien jaar lang op een heel hoog niveau aan lokale politiek gedaan. Maar na zes jaar in de meerderheid is ze samen met ons in de oppositie verzeild geraakt en dat is een rol die nu eenmaal minder impactvol is en een andere intensiteit heeft. Bovendien heeft Veerle nog andere pistes in haar leven die zij wil ontdekken. Daar wil ze nu meer aandacht aan kunnen wijden.”

Van Dyck blijft wel actief bij Dorpslijst Sander, maar geeft haar gemeenteraadsmandaat door aan Marc Bellinkx. Hij zal volgende gemeenteraad de eed als raadslid afleggen. Bellinkx, woonachtig in de Pierstraat, is actief als leraar in het Sint-Jozefinstituut en als energiedeskundige. Tot 2018 was hij ook bestuurder bij de distributienetbeheerder Iveka.

