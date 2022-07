Ere-commissaris Jos Krikemans (88) overleden

Commissaris Krikemans groeide op in de Seefhoek in Antwerpen. In 1974 werd hij benoemd als de nieuwe commissaris van Kontich. Naast de zware taak als politiecommissaris was hij ook docent aan de politieschool in Antwerpen, voor gevechtsport, dat één van zijn prioriteiten was, ook voor zijn korps. Hij liet de kelder van het gemeentehuis inrichten als fitnesruimte.