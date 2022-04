Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Terug 1 mei viering in de boskapel

Na drie jaar wordt er opnieuw 1 mei gevierd in de Lintse boskapel in ’t Kapelletjesbos in Kontich-Kazerne. Het is een zeer oude traditie, die vroeger door de parochie Lint werd georganiseerd. Toen vertrok er een groep bedevaarders aan de kerk van Lint. Nu heeft Beweging.net samen met de parochie het initiatief op zich genomen. De misviering begint om 16 uur. Met oude Marialiederen zal het zangkoor Luceat de viering opluisteren. Na de viering is er nog taart en drank tegen democratische prijzen. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kapel. Iedereen komt op eigen initiatief. Liefst te voet of met de fiets. De Kapel is moeilijk bereikbaar met de auto.

10 april