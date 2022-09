Een nieuw dak op kerk Kontich-Kazerne: Dorpslijst Sander roept op om klimaatkansen te benutten. Schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld) reageert

De gemeente gaat een nieuw dak op de zuidflank van de kerk in Kontich Kazerne leggen. Het dak aan de noordenkant werd vroeger al vernieuwd. Oppositieraadslid Joost Fillet (Dorpslijst Sander) betreurt dat de werken worden aanbesteed zonder dat er sprake is van zonnepanelen of hemelinfiltratie. Maar schepen Wim Claes (Open Vld) laat deze bewering niet aan zich voorbij gaan.

“Hoewel schepen van Financiën Wim Claes (Open Vld) hier wel oren naar had voor het voorstel tijdens de begrotingsbespreking van juni”, weet Joost Fillet.

Die is ervan overtuigd dat zonnepanelen op de kerk leggen, nochtans vele voordelen oplevert. “De installatie zou beheerd en bekostigd kunnen worden door de energiecoöperatieve Zuidtrant, waarin inwoners kunnen participeren om nadien mee van het rendement te genieten.”

“Maar er is nog meer mogelijk voor het klimaat”, gaat raadslid Joost Fillet verder. “Het hemelwater dat op dit grote kerkdak valt, kan verzameld worden voor hergebruik. Omwonenden zouden in tijden van droogte water kunnen tappen uit deze voorraad. Ook de gemeente zou met dat water plantvakken en bomen kunnen begieten. Het overige hemelwater kan afgeleid worden om te infiltreren in de bodem, zowel achter de kerk in het Patersboske als voor de kerk. We suggereerden al eerder om een deel van het kerkplein te ontharden en te vergroenen voor meer koelte en voor meer biodiversiteit in de kern van Kontich Kazerne”.

“Wél degelijk gesprekken met de kerkfabriek”

“Had raadslid Joost Fillet aanwezig geweest was op de raadslidcommissie, had hij geweten dat er momenteel wél degelijk gesprekken met de kerkfabriek lopen en de energiecoöperatieve Zuidtrant over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Kerk van Kontich-Kazerne” weerlegt schepen Wim Claes de beweringen van Joost Fillet.

“De geproduceerde energie zou dan kunnen dienen voor het aansturen van een eventuele warmtepomp voor het kerkgebouw, het eigen verbruik van de kerk en de nieuwe bibliotheek, een deelwagen,… Daarnaast bekijken we ook de mogelijkheden om de opgewerkte energie te delen met andere overheidsgebouwen”, aldus schepen Wim Claes.

Gemeenteraad

“Op de gemeenteraad van maandag wordt een klimaatactieplan goedgekeurd waarin tientallen concrete actiepunten opgelijst zijn. Het zal uiteraard tijd kosten om deze acties te realiseren, maar de plannen zijn gemaakt en de budgetten zijn voorzien”, geeft scheppen Claes mee.



“Het is nu aan de administratie en leveranciers om ze ook in praktijk te brengen. Heel wat zaken (bijvoorbeeld zonnepanelen op de sporthal, doven van de openbare verlichting, verledden van sportveld-verlichting,…) zijn al gebeurd. Het is nu gemakkelijk om te zeggen dat er nog extra acties moesten voorzien worden en dat er al veel acties gerealiseerd moesten zijn. De beste stuurlui staan zoals steeds aan wal. Dit klimaatactieplan is een engagement waar de volledige gemeenteraad tot 2030 aan zal moeten werken”, voorziet Wim Claes.