Eco- en Boerenmarkt staat bol van evenementen: voor elk wat wils

Duffel Woonzorg­cen­trum Sint-Elisabeth organi­seert jobdag: “Ook voor vrijwilli­gers”

De medewerkers van het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel organiseren op dinsdag 23 augustus een jobdag. Tijdens het evenement geven medewerkers extra info over zowel de vrijwilligerswerking als andere vacatures in het woonzorgcentrum. “Met deze jobdag willen we mensen warm maken om vrijwilligerswerk te komen doen bij ons. Verder staan er nog een aantal vacatures open die we graag willen invullen met gemotiveerde en enthousiaste sollicitanten”, vertelt Bruno Vansteenwegen, beleidscoördinator zorg.

17 augustus