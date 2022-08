Eco- en Boerenmarkt staat bol van evenementen: voor elk war wils

ANTWERPEN Laatste editie Jazz Middelheim na wegvallen subsidies? “Integen­deel, headliners voor volgend jaar zijn al geboekt”

Ook bij de vzw achter zowel Jazz Middelheim als Gent Jazz vielen er klappen na de gevreesde subsidieronde bij de Vlaamse overheid eind juni. Beide festivals moeten het de komende vijf jaar met nul euro per jaar doen in plaatse van driehonderdduizend. Is de toekomst van Jazz Middelheim daarmee in het gedrang? “Net niet, we nemen onze verantwoordelijkheid op en bovendien is er geen enkele overheid die onze festivals wil zien verdwijnen.”

12 augustus