Duizenden hondenliefhebbers zoeken mee naar Mechelse herder Nova, maar elk spoor loopt dood: “We vrezen het ergste”

KontichMet man en macht werd de afgelopen dagen in Kontich en omgeving gezocht naar de Mechelse herder Nova. De hond verdween op 31 oktober in Waarloos en is sindsdien onvindbaar, de hulp van duizenden dierenliefhebbers ten spijt. Baasje Ellen Tuytelaers (38) ziet het somber in: “Je leest soms verhalen van honden die weken later plots weer opduiken. Maar ik ben bang dat we Nova voorgoed kwijt zijn.”

Omdat Ellen en haar gezin op vakantie waren in Portugal, ging hun 5-jarige Mechelse herder Nova op logement bij een oom in Waarloos, aan de Beekboshoek. Het is daar dat de hond op maandagavond 31 oktober, de avond van Halloween, plotseling verdween. “Nova zat buiten in de tuin, terwijl mijn nonkel eventjes weg was”, vertelt Ellen. “Toen hij terugkwam, was er geen spoor meer van haar te vinden. Vermoedelijk is ze opgeschrikt geweest door vuurwerk dat werd afgestoken voor Halloween en heeft ze het op een lopen gezet.”

Nog diezelfde avond duikt er een op het eerste zicht veelbelovend spoor op: Nova is gespot aan de Waarloossteenweg in Duffel. “Op de foto die van haar wordt gemaakt, is te zien dat ze een doodlopende straat inloopt. Maar wanneer we ter plaatse gaan kijken, is er niets meer te zien. Het spoor loopt dood. Nochtans is die foto het enige spoor dat we hebben”, zucht Ellen.

Veel meldingen

Ze beslist dan maar een oproep te lanceren op de sociale media, die als een lopend vuurtje rond gaat. Een post op Instagram met de vraag om naar Nova uit te kijken, wordt meer dan 20.000 keer gedeeld. Ook op Facebook engageren tal van hondenliefhebbers zich om de ogen open te houden. Er wordt al lang niet meer alleen in Kontich gezocht naar Nova, maar zelfs tot in Balen, waar Ellen en haar gezin wonen.

Volledig scherm Met speurhonden wordt getracht een spoor te vinden van Nova. © rv

“Je hoort weleens verhalen van honden die helemaal zelf hun weg naar huis terugvinden. Daarom hebben we de oproep ook gedeeld in Facebookgroepen van onder meer Lier, Herentals en Geel. Je weet nooit dat Nova onderweg naar huis daar is verzeild geraakt. Verder hebben we ook hier in Balen flyers uitgedeeld en zoektochten gehouden. Sindsdien krijgen we heel veel meldingen van loslopende honden. Alleen gaat het nooit om Nova.”

Speurhonden

De afgelopen dagen hebben ook de vrijwilligers van de vzw LostDogzzz en H-Dogs-H zich mee achter de zoekactie geschaard. Woensdag werden zelfs drie speurhonden ingeschakeld, in de hoop een nieuw spoor te vinden. De drie honden kozen elk een eigen spoor maar kwamen uiteindelijk uit bij een grote sloot. Vervolgens gingen ze verder richting de treinsporen, waar de zoekactie werd gestaakt. De sporen oversteken zou te gevaarlijk zijn geweest.

Ellen ziet het somber in. “Nova is nu al tien dagen verdwenen. De mensen van LostDogzzz denken dat ze haar plan wel kan trekken. Er zijn volgens hen voldoende paarden- en koeienuitwerpselen te vinden waarop een hond kan overleven. De asielen en de politie zijn gecontacteerd en mijn vader en nonkel blijven nog elke dag nog zoeken. Maar ik heb zelf geen hoop meer dat we Nova nog zullen terugvinden. Het uitblijven van nieuwe meldingen doet me het ergste vrezen.”

Mocht je Nova zien lopen, kan je dit laten weten - eventueel met een begeleidende foto van de hond - via ellen_tuyteleers@hotmail.com of LostDogzzz.

Volledig scherm Nova is een bruine Mechelse herder van 5 jaar. © rv

