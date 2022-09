Dorpslijst Sander wil ook energie besparen door inwoners te laten samen komen op ‘warme plekken’

Kontich Onbekende dader steekt auto in brand met brandver­snel­ler op oprit in Waarloos

In de Wildemansstraat in Kontich is in de nacht van zondag op maandag een autobrand uitgebroken op de oprit van een woning. Al gauw bleek dat de brand aangestoken was en dat daarvoor brandversnellers waren gebruikt. Een dader is de politie nog niet op het spoor, maar een link met het drugsmilieu lijkt onwaarschijnlijk. Niemand raakte gewond.

5 september