Dorpslijst Sander kritisch voor Kontichse noodhulp: “Bestuur is krenterig”

De dodentol na de aardbevingen in Turkije en Syrië is intussen al opgelopen tot 35.000. Verschillende organisaties en gemeenten tonen zich solidair met beide landen en dat is in Kontich niet anders. De gemeente heeft beslist de noodhulp te steunen met 2.500 euro.

“Dit is het bedrag dat we de voorgaande jaren ook voor noodhulp hebben vrijgemaakt, zoals aan Haïti in 2010 en Nepal in 2015, toen die door natuurrampen werden geteisterd”, duidt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Marleen Van den Eynde (N-VA).

Maar oppositiepartij Dorpslijst Sander vindt het bedrag te laag. “Het college is heel krenterig met noodhulp”, luidt het onomwonden. “Het gemeentebestuur indexeert ongeveer alles, behalve de steun voor wie het heel hard nodig heeft. Die wordt dan niet verhoogd.”

“Ik zie het probleem niet”, reageert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA. “Ik denk dat het belangrijker is dat we als gemeente iets geven en onze solidariteit tonen, dan hoeveel we precies geven. Je kan altijd discussiëren over het bedrag. Maar alles wat we uitdelen, komt van de belastingbetaler.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.