Cultuurhuis Altena vertoont ‘If Beale Street Could Talk’

Lier Stad Lier krijgt label Sportbe­drijf overhan­digd

Ondernemingen die investeren in de gezondheid van hun werknemers door hen voldoende te laten sporten en bewegen, kunnen van Sport Vlaanderen de verdiende erkenning en beloning daarvoor krijgen, in de vorm van het label Sportbedrijf. Ook Stad Lier kwam in aanmerking voor dit label en kreeg het op donderdag 9 februari overhandigd.

11:37