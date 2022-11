Compagnie Paprika speelt ‘Capricciosa’ in Altena

Op het podium staan tafeltjes waarop diverse scènes worden opgebouwd met rommel, afval en wegwerpmateriaal. Door instant camerawerk en rechtstreekse projecties worden deze scènes in beeld gebracht en verandert de rommel in een afgewerkt verhaal. Het resultaat is een woordeloze voorstelling waarin niets is wat het lijkt - of niets lijkt wat het is.