Chiro Waarloos organiseert opnieuw zomerbar: “Hapjes, drankjes en muziek in een zomers sfeertje”

Beroemd diamant­slij­per Gabi Tolkowsky (84) overleden: “Hij begreep als geen ander de magie van diamanten”

De internationale diamantgemeenschap is in rouw. Meesterslijper Gabi Tolkowsky is overleden. Hij werd 84. Met het slijpen van de Centenary Diamond verwierf hij eind jaren ’80 wereldfaam. Zijn oom Marcel Tolkowsky, Antwerpenaar van geboorte, bedacht in 1919 de ronde briljant, een slijpvorm met 57 facetten die dé norm is geworden.