Chauffeur in levensgevaar naar ziekenhuis na zwaar ongeval: E19 richting Antwerpen volledig afgesloten

KontichNa een ongeval op de E19 ter hoogte van Kontich is een chauffeur in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Ook een politie-inspecteur zou gewond geraakt zijn bij het ongeval. De snelweg is volledig afgesloten.

Het verkeer richting Antwerpen moet over de pechstrook rijden. Voor het verkeer naar Brussel of naar Mechelen zijn omleidingen voorzien via de A12 en de N16. Op de E19 is het 30 minuten filerijden vanaf Rumst.

Controle

Volgens de eerste berichten zou de chauffeur van de donkere auto tegen een vrachtwagen zijn gebotst. Eigenaardig, aangezien de bewuste vrachtwagen op dat moment op de pechstrook stond en gecontroleerd werd door inspecteurs van de federale politie. Door de impact, werd het donkere voertuig naar de andere kant van de weg geslingerd, richting de vangrail. Op dat moment rijdt nog een andere bestuurder, die van de grijze wagen, tegen de donkere auto.

De politie en brandweer waren snel ter plaatse en moesten het dak van het donkere voertuig openknippen om de vrouwelijke chauffeur te kunnen bevrijden. Zij is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De chauffeur van de grijze auto is er minder erg aan toe. Ook wordt er bericht dat de inspecteur van de federale politie eveneens gewond zou zijn geraakt tijdens de botsing met de vrachtwagen.

Door het ongeval is er immense verkeershinder op de E19. De weg is volledig afgesloten en het verkeer moet doorrijden via de pechstrook. Ook nemen veel chauffeurs de afrit Kontich om van de E19 af te geraken en rijdt een grote hoeveelheid verkeer nu via de Prins Boudewijnlaan naar Antwerpen. Ook dat veroorzaakt opstoppingen. Omleidingen zijn voorzien via de website van het Vlaams Verkeerscentrum.

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck