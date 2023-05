Carpoolparking aan E19 wordt toegankelijk voor zwakke weggebruikers: “Plannen zijn uitgetekend”

De carpoolparking aan de op- en afrit van de E19 in Kontich heeft één opvallend kenmerk: ze is enkel bereikbaar met de wagen, niet te voet of per fiets. Maar daar komt mogelijk nog dit jaar, uiterlijk volgend jaar verandering in. Zelfs de mogelijkheid om er een keerlus voor de tram te realiseren is nog niet helemaal van de baan.